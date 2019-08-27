В сети появился трейлер комедии "Девушки бывают разные" с Дмитрием Нагиевым 

Фильм выйдет в прокат 10 октября.

Во вторник, 27 августа, в сети появился трейлер новой комедии от Сарика Андреасяна "Девушки бывают разные". Ролик опубликован на YouTube-канале iVideos.

По сюжету трое друзей отправляются в Мексику. Наутро они ничего не помнят, а некий местный бандит требует от молодых людей его петуха. Скрываясь от героя Дмитрия Нагиева, группа друзей переодевается в девушек, пытается выиграть сто тысяч долларов в соревновании по виндсерфингу и находит свою любовь.

В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч, Роман Попов, Зоя Бербер, Сергей Белоголовцев, Алена Чехова, Дмитрий Власкин, Артем Сучков и Лиза Моряк.

Фильм выйдет в прокат 10 октября.

Ранее мы сообщали о том, что "Мельница" показала подружку Лунтика.

Видео:iVideos