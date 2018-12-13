Лариса Луппиан на год стала новым худруком театра имени Ленсовета

Артистку попросили возглавить театр имени Ленсовета у "Владимирской".

Петербургская актриса Лариса Луппиан стала новым художественным руководителем театра имени Ленсовета. Отметим, что она приняла должность, которую ей предложили власти Петербурга.

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По словам артистки, она планирует оставить все старые спектакли Юрия Бутусова в репертуаре. Также женщина тяготеет к ориентации театра на более молодежную аудиторию. Луппиан выразила готовность координировать работу учреждения, а также знакомить труппу с новыми перспективными режиссерами.

Я не понимаю в чем идея Градковского и города? Вы назначаете человека без опыта. Да, она любит родной театр, но хватит ли этого? добавляет Муа

В комментариях к публикации местные жители сразу же стали вспоминать резкие высказывания Луппиан относительно творчества Бутусова. Многие переживают, что вместе с Луппиан театр погрузится "во тьму". Другие предлагают дать женщине шанс проявить себя не только как "жене Боярского", но и как руководителя.

Все премьеры следующего сезона уже утверждены без Луппиан! Грядут две премьеры от суперзвезд московского театра. Фактически Лариса может вообще ничего и не сделать за год. Может понять, что это не ее. Что негатив ей не нужен. И уйти. резюмирует Георгий Муа

Театральный эксперт также выступает против того, чтобы женщину обвиняли и оскорбляли из-за назначения на пост худрука. Хотя эта ситуация с назначением его озадачивает.

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Фото: Instagram/teatr.on



