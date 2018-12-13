В "Мать и дитя" приостановили строительство больницы в Петербурге из-за путаницы в бумагах

Госпиталь не построят вовремя из-за проволочки с документами.

Представители организации "Мать и дитя" заявили "заморозке" проекта строительства госпиталя в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба 16 мая. В компании надеются, что возобновить работы получится уже к концу 2019 года. Однако, точных прогнозов они не дают.

Ранее планировалось, что многофункциональная больница будет открыта уже в 2020 году. Теперь объект начнет функционировать в лучшем случае к 2021 году. Причиной изменения сроков является путаница с документацией.

Напомним, что территория госпиталя составляет 22 тысячи квадратных метров.Ежегодно учреждение сможет принимать до 350 тысяч пациентов. Они будут располагаться в двух частях: поликлинике и стационаре. На работы уйдет около пяти миллиардов рублей.

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Фото: Piter.tv