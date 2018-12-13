Чиновники перепланируют Дворик Бакста: там появятся скульптуры и цветник

Для петербуржцев Центрального района создадут комфортную городскую среду.

В Центральном районе Петербурга Смольный перепланирует пространство дворика Бакста. Об этом сообщили чиновники из Комитета по градостроительству и архитектуре. Проект выполняется в рамках программы "Комфортной городской среды".

По данным представителей Правительства города, кроме территории также будет облагорожен и сам дом известного художника. Объект располагается в здании 14 по Кирочной улице, недалеко от станции метрополитена "Чернышевская".

Отметим, что исторический особняк является образцом классического стиля XIX века. На придомовой территории собираются установить архитектурные композиции и разбить цветник. Участок украсят в манере композиций деятеля искусства. Жители района могут отправлять пожелания в КГА. Также чиновники учтут сведения о ландшафте и расположение сооружений гражданской обороны в непосредственной близости.

Известно, что рабочие сохранят декоративную стену, которая украшена рустовкой и балюстрадой.

Ранее Piter.tv писал о том, что летний теплоход не смог пройти под Иоанновским мостом в Петербурге.

Фото: Piter.tv