Летний теплоход не смог пройти под Иоанновским мостом в Петербурге

Туристический теплоход застрял под мостом из-за нарушения судохождения.

В Петроградском районе Петербурга летний теплоход застрял под мостом. Об этом сообщили петербуржцы в социальных сетях. Очевидцы рассказали, что водное средство под названием "Партизан" решил попробовать протиснуться не под своим пролетом. Оказалось, что Иоанновский мост не подходит для транспорта подобных габаритов.

Местные жители отметили, что в момент аварии на судне находились пассажиры. Они считают, что штурман нарушил правила судоходного движения, поэтому и застрял. В социальных сетях пользователи добавляют, что его можно привлечь к ответственности, так как из-за инцидента один из туристов ударился головой о конструкцию переправы и едва не выпал за борт.

Теперь петербуржцы сравнивают мост с автомобильным "мостом Глупости", который регулярно собирает под собой нарушителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кудрово очевидцы заметили смерч.

Фото: Piter.tv