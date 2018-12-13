Видео: в Кудрово очевидцы заметили смерч

Около "МЕГА Дыбенко" местные жители

Около Кудрово местные жители заметили смерч в небе. По данным автомобилистов, они проезжали необычное природное явление вблизи торгового комплекса "МЕГА Дыбенко". Очевидцам удалось записать его на видео. Молодые люди пошутили, что этот грязевой смерч имени тех, кто ел бесплатные сосиски в ИКЕЕ.

В комментариях к посту жители Ленинградской области заметили, что в последнее время смерчи для них стали обыденным явлением, так как появляются часто.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцам дадут решить судьбу оранжереи Таврического сада.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб