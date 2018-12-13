Петербуржцам дадут решить судьбу оранжереи Таврического сада

Правительство города обновит пространство под нужды местного населения.

В Смольном заявили, что судьбу оранжереи Таврического сада решат жители города. Возможно, территория полностью будет отдана под рекреационную зону отдыха. Чиновники надеются сделать место вторым по значимости среди популярных локаций для семейного времяпрепровождения. Первое место отдадут арт-парку, созданному на Добролюбова.

Правительство Петербурга рассчитывает, что обновление пространства притянет к нему отдыхающих.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Коллонтай мотоциклист врезался в бок трамвая.

Фото: Piter.tv