Видео: на Коллонтай мотоциклист врезался в бок трамвая

Молодой человек выжил, но попал в больницу.

В Невском районе Петербурга байкер не справился с управлением и врезался в трамвай. Авария произошла вечером 16 мая на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай. Об инциденте сообщили очевидцы.

Местные жители добавили, что участники движения смогли выжить, так как тел они не видела. Позже представители ГИБДД разъяснили, что 24-летний мотоциклист пострадал. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте работали представители ДПС и спасательная служба. На некоторое время было заблокировано движение для трамваев.

Известно, что виновником ДТП стал байкер, который не справился с управлением и врезался общественному транспорту в бок.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Видео: YouTube