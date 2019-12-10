Теперь ребенка хотят забрать органы опеки.

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре на Севастопольском проспекте. Теперь работники опеки и попечительства намерены ограничить или лишить мать родительских прав.

Еще в ноябре суд отказал передать девочку органам опеки, но обязал мать забрать ребенка из клиники. Однако родственники не принимают никаких попыток вернуть дочь домой. Известно, что малышку вернули в клинику сразу после рождения в 2014 году. Все это время девочка провела в отделении патологии новорожденных. Девочке ежедневно оказывается психологическая помощь.

Напомним, что впервые о ситуации центр "Мать и дитя" заявил в начале 2019 года. В январе ребенка могли выписать домой, но родители решили подождать, "боясь за здоровье" малышки. на тот момент органы опеки не имели оснований для того, чтобы забрать девочку из семьи. С марта центр в судебном порядке требовал родителей забрать пациентку домой. Однако ответчики отстаивали право ребенка на получение квалифицированной медицинской помощи.

Ранее Piter.tv писал о том, что 12-летняя девочка родила на Украине ребенка и отказалась от него.