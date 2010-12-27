Украина: 12-летняя девочка родила ребенка и отказалась от него

В Больницу сопровождала дочь 27-летняя бабушка. Молодая мать не понимала, что с ней происходит.

В перинатальном центре города Ровно родила ребенка 12-летняя девочка.

Украинский телеканал ТСН сообщает, что 16 сентября со схватками с городской свалки была доставлена 12- летняя девочка. Шокированные медики помогли появиться на свет малышу весом 3 кг и ростом 47 сантиметров. После выписки из роддома юная мать отказалась от ребенка.

Сообщается, что роженицу сопровождала в больницу 27-летняя бабушка. Они цыгане и не владеют ни русским, ни украинским языками. Зарегистрированы обе в одном из сел Закарпатья, а фактически обитали на свалке Ровно. После выписки и мать и бабушка покинули город.

Малыш родился не здоровым и нуждается в особом уходе.

Фото: скриншот видео ТСН