В Закарпатье большая рыбина утопила рыбака

Мужчину попавшаяся на крючок рыба утащила за собой на дно.

В Закарпатье рыба утянула рыбака на дно.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по Закарпатской области Украины сообщила о несчастном случае на озере в с. Бугорок Иршавского района. Как сообщили очевидцы, мужчина ловил рыбу в одиночестве. В какой-то момент на крючок попала большая рыба и потащила удочку, а за ней и рыбака. Мужчина поскользнулся и упал в воду. Больше на поверхности он не появился.

Очевидцы вызвали экстренные службы. Спустя два часа тело рыбака было найдено, доставлено на сушу и передано сотрудникам правоохранительных органов. Уточняется, что глубина озера в этом месте 4 метра.

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