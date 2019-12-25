На Южном Урале в нацпарке браконьеры убили лосиху и лосенка

Ущерб причиненный браконьерами оценивается в 960 тысяч рублей.

В национальном парке на Южном Урале браконьеры убили лосиху и ее детеныша.

Пресс-служба национального парка "Таганай" сообщила о чудовищном преступлении в нацпарке "Зигальга" (находится под управлением НП "Таганай"). Во время осмотра государственными инспекторами были обнаружены следы УАЗ, которые привели к месту убийства лосихи и ее 3-месячного лосенка. Сотрудники нацпарка отмечают, что ни один уважающий себя человек не убьет лосиху с детенышем и такой вопиющий случай встречают впервые.

Браконьеры оставили машину от места расправы над животными в 700 метрах. Разделанные туши убитых животных переносили на руках, а шкуры попытались спрятать. На месте преступления был обнаружен пустой баллончик от репеллента, который поможет выйти на след преступников.

Ущерб, нанесенный браконьерами, оценивается в 960 тысяч рублей.

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Фото: пресс-служба "Таганай"