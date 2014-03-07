Местные СМИ рассказали, что областной парламентарий подозревается в даче взятки.

ФСБ задержала депутата-коммуниста и доставила на допрос. Об этом журналистам URA.RU сообщили собственные источники в парламенте Челябинской области. По данным СМИ, речь идет о политике Армане Аракеляне, который в настоящее время находится в Следственном комитете.

В настоящее время причины задержания местного жителя не раскрываются. Региональные ФСБ и СК РФ отказались комментировать ситуацию. Источник URA.RU полагает, что депутатом оперативники могли заинтересоваться из-за уголовного дела о взятках в учреждении "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска". По еще одной версии, на парламентария появилась информация после выемки документации в офисе УФАД "Южный Урал".

Согласно данным издания Znak.com, Армана Аракеляна подозревают в даче взятки должностному лицу из "Южного Урала".

Задержан директор аэропорта Челябинска, его подозревают в мошенничестве.

Фото: Piter.tv