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ФСБ задержала депутата-коммуниста и доставила на допрос
Сегодня, 11:43
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lesjasap

ФСБ задержала депутата-коммуниста и доставила на допрос

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Местные СМИ рассказали, что областной парламентарий подозревается в даче взятки.

ФСБ задержала депутата-коммуниста и доставила на допрос. Об этом журналистам URA.RU сообщили собственные источники в парламенте Челябинской области.  По данным СМИ, речь идет о политике Армане Аракеляне, который в настоящее время находится в Следственном комитете.

В настоящее время причины задержания местного жителя не раскрываются.  Региональные ФСБ и СК РФ отказались комментировать ситуацию. Источник URA.RU полагает, что депутатом оперативники могли заинтересоваться из-за уголовного дела о взятках в учреждении "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска". По еще одной версии, на парламентария появилась информация после выемки документации в офисе УФАД "Южный Урал".

Согласно данным издания Znak.com, Армана Аракеляна подозревают в даче взятки должностному лицу из "Южного Урала".

Задержан директор аэропорта Челябинска, его подозревают в мошенничестве.

Фото: Piter.tv

Теги: депутат, кпрф, фсб, южный урал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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