Люди покинули транспорт, чтобы отогреться в пунктах временного размещения.

Брошенные на трассе из-за метели под Челябинском автомобили попали на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале BAZA. По данным автомобилиста, снявшего цепочку транспортных средств, водители покинули десятки машин из-за снегопада. Не исключается, что люди побоялись оставаться на дороге из-за возможного попадания в снежную западню.

На кадрах видно, что водители ушли из грузовиков и легковых автомобилей. Весь транспорт остался посередине дороги. В настоящее время в регионе открыты пункты временного размещения, в которых отогреваются более 500 человек.

Напомним, что в шести районах Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за метели. Об экстренной ситуации объявили главы Варненского, Нагайбакского, Карталинского, Кизильского, Агаповского и Брединского районов. В них складывается наиболее напряженная обстановка из-за непогоды.

В Челябинской области автобус с туристами застрял на трассе из-за бурана.

Видео: TG / Baza