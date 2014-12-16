Руководство аэропорта имени Курчатова подозревается по части 3 статьи 159 УК РФ.

Задержан директор аэропорта Челябинска, его подозревают в мошенничестве. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители пресс-службы ФСБ по региону. Сотрудники надзорного ведомства ведут на территории воздушной гавани оперативно-следственные мероприятия. Чиновники уточнили, что руководство аэропорта имени Курчатова подозревается по части 3 статьи 159 УК РФ.

Сотрудниками УФСБ в международном аэропорту Челябинска проводятся следственно-оперативные действия.. пресс-служба ФСБ по Челябинской области

Напомним, что международный аэропорт Челябинска имени Курчатова считается одним из наиболее развивающихся аэропортов федерального значения. В Челябинске находится крупнейший для Южного Урала транспортный узел на маршрутах, которые соединяют Европу и Азию. на реализацию государственной программы по модернизации и развитию инфраструктуры аэропорта до 2024 года из федерального бюджета выделено более 10 млрд рублей.

Пассажирский автобус упал с моста в Челябинске.

Фото: Дарья Пона / 74.ru

