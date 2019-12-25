Суд арестовал замглавы Челябинска на два месяца

Олег Извеков будет находиться под стражей из-за обвинений в коррупции.

Суд арестовал заместитель главы Челябинска по экономическому развитию на два месяца. Об этом сообщили представители местной прокуратуры. Известно, что Олег Извеков будет на протяжении двух месяцев находиться под стражей. Должностное лицо обвиняется в получении взятки.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о заключении под стражу обвиняемого на 2 месяца – до 17 апреля 2021 года источник "РИА Новости"

Напомним, что чиновник был задержан вечером 18 февраля. Информацию об этом распространили представители ФСБ по Челябинской области. В настоящее время предполагается, что в 2020 году Извеков получил взятку в размере более 400 тысяч рублей. Деньги поступили от представителя коммерческой фирмы. Взамен фигурант расследования пообещал бизнесмену покровительство при заключении и выполнении муниципального контракта.

В настоящее время в отношении Олега Извекова возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ.

ФСБ провела в 10 регионах задержания членов террористической организации.

Фото: Piter.tv