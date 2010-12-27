Жанна Зарецкая: "Комитет по культуре расписался в своей некомпетентности после увольнения Бутусова"

Театральный критик Жанна Зарецкая объяснила Piter.tv, почему возвращение Бутусова на должность худрука Театра им. Ленсовета необходимо, а Комитет по культуре проявляет поразительное невежество в вопросах управления театром.

Театральный критик Жанна Зарецкая прокомментирвала ситуацию с вынужденной отставкой Юрия Бутусова с должности художественного руководителя театра имени Ленсовета. Напомним, что накануне Ассоциация театральных критиков выпустила открытое письмо к губернатору Георгию Полтавченко. В обращении активисты призвали главу города разобраться в ситуации. Piter.tv пообщался на эту тему с членом экспертного совета премии "Золотая Маска" Жанной Зарецкой.

По мнению эксперта, на протяжении более 15 лет Театр имени Ленсовета является действующим художественным организмом, работающим четко и без сбоев. В данном случае удачно слились воля художественного руководителя и воля труппы, две трети которой являются бывшими студентами мастерской Бутусова.

Это уникальный случай. Надо понимать, что в театральном мире полно театров, в которые приходят разные режиссеры, постоянно меняются постановщики. А вот театр, который работает как монолит, это особый случай. Безусловно, его надо сохранять Жанна Зарецкая, театральный критик

Театральный критик отметила, что Комитет по культуре Петербурга не предоставил Юрию Бутусову действующих полномочий. Назначение на должность художественного руководителя на самом деле не расширило круг его возможностей относительно управления театром имени Ленсовета.

Андрей Могучий, Валерий Фокин, Лев Додин - у них у всех есть эти права, они могут свободно реализовывать собственную программу. Но у Бутусова не было даже худсовета, т.е. по сути, не было ни одного подчиненного по действующему уставу. Юра - человек горячий, как всякий художник, поэтому он ушел. То, что нужно поддерживать и спасать этот “живой организм” (театр имени Ленсовета) для меня безусловно Жанна Зарецкая, театральный критик

Жанна Зарецкая в корне не согласна с позицией председателя Комитета по культуре в Санкт-Петербурге. Константин Сухенко видит Театр имени Ленсовета в будущем "как серьезный драматический театр". По его мнению, большая часть репертуара должна состоять из классических постановок и минимально предлагать зрителю современные спектакли.

Им выгодно, чтобы художника в городе не было. Чтобы город был безлик, как многие театры в этом городе. Если вспомнить, какие театры в петербурге номинируют на “Золотую маску”, то это театр имени Ленсовета и “Приют комедианта”. Все остальные - БДТ, Александринский, МДТ - театры федерального значения. Городские же театры, которые существуют на деньги петербургских налогоплательщиков, существуют как стагнирующие организмы, в которых практически ничего живого не происходит. В этом плане театр имени Ленсовета абсолютно уникален на общем фоне унылого городского и бесперспективного при нынешнем руководстве культурой. Жанна Зарецкая, театральный критик

По мнению Жанны Зарецкой, министр культуры РФ более дальновиден, чем его петербургские коллеги. Владимир Мединский относится более лояльно, например, к Могучему, который, как и Бутусов, является сложным человеком, с которым непросто общаться чиновникам.

Критик отмечает: власти было бы куда проще поставить на место Могучего какого-нибудь подконтрольного исполнителя. Министерство культуры этого, слава Богу, не делает. Худруку БДТ продлили контракт. Театр сейчас возродился и продолжает прогрессировать. Это стало возможным из-за сложившегося счастливого альянса между режиссером и труппой. Почему Мединский бережет Могучего, а Сухенко Константин Эдуардович не хочет заниматься эти же с Бутусовым - неизвестно. Театралов и критиков вводят в недоумение планы политика на дальнейшее развитие театра имени Ленсовета.

Откуда корни растут

Мы поинтересовались у Жанны, почему же Комитет по культуре не спешит предоставить мастеру Бутусову свободу в руководстве театром. Театральный критик считает, что недальновидность чиновников “выросла” из неподходящей основы для принятия решений - они опираются на совет директоров театра.

Театр производит спектакли, поэтому главный человек в театре - это тот, кто создает постановки. Даже самый лучший директор все равно явяется вспомогательноым звеном. Почему-то в нашем городе в Комитете по культуре решение принимает совет директоров. И в большинстве петербургских театров управляют именно они. Складывается крайне печальная ситуация. В Москве решения принимает совет худруков. Жанна Зарецкая, театральный критик

Эксперт негативно высказалась по поводу планов Константина Сухенко “сделать” из театра имени Ленсовета словершенно другую оргазизацию, нежели та, что существует сейчас. Политик заявил в интервью, что хочет видеть театр с 80 процентами “классических” постановок. В пример чиновник привел “Русскую антрепризу” имени Андрея Миронова и “Мастерскую” Григория Козлова. Об этом сообщило издание “Бумага”.

Говорить человеку сделать что-то - руководитель сразу расписывается в полной некомпетенции относительно знания законов творчества и того, как живет и существует театр. Это бред, это безумие, это в первую очередь невежество наших чиновников. На Западе подобных распоряжений не отдают. Если человеку предлагают должность худрука, то ему предоставляется карт-бланш. Нельзя руководить из-под палки. Так не бывает, это невозможно. Даже советские управленцы прекрасно это понимали. Жанна Зарецкая, театральный критик

Фото: сайт Ассоциации театральных критиков