Полтавченко попросили вернуть Бутусова в руководители театра имени Ленсовета

Ассоциация театральных критиков попросила губернатора Петербурга о помощи: они хотят вернуть Бутусову должность худрука.

Ассоциация театральных критиков обратилась к главе Петербурга Георгию Полтавченко, чтобы тот помог сохранить за Юрием Бутусовым должность художественного руководителя театра имени Ленсовета. Также эксперты предлагают создать согласительную комиссию, в которой будет участвовать режиссер. Открытое письмо с требованиями к градоначальнику выложено на официальном сайте творческого объединения.

Уверены, что в сложившейся ситуации главной целью всех сторон конфликта должно стать сохранение уникального феномена Театра им. Ленсовета под руководством Юрия Бутусова. В случае его ухода будут перечеркнуты творческие усилия многих лет, и фактически театр придется строить с нуля Ассоциация театральных критиков

По мнению критиков, Юрий Бутусов заслужил полное доверие в качестве руководящего лица театра. Петербуржцы просят продумать “оптимальную модель дальнейшего управления”. Специалисты считают, что для этого необходимо разработать комиссию во главе с режиссером. Подписавшие заявление готовы лично стать членами новой управленческой ветви.

Эксперты предполагают, что в случай ухода Бутусова, из репертуара театра имени Ленсовета могут “снять” некоторые спектакли мастера, а также произойдет массовое увольнение молодых артистов. Ранее активисты создали общественную петицию за сохранение должностного места Бутусова. Под инициативой подписалось несколько тысяч человек.

Напомним, что ранее Комитет по культурной политике Петербурга заявил, что решение об отставке Бутусова стало для них неожиданностью.