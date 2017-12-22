Юрий Бутусов покидает театр имени Ленсовета из-за разногласий с руководством

Худрук театра имени Ленсовета оставил должность из-за проблем в управленческих взглядах с представителями власти.

Юрий Бутусов покинул должность худрука в театре имени Ленсовета. Об этом сообщил сам режиссер в письме к журналистам. Решение об отставке подписано председателем Комитета по культуре Константином Сухенко накануне вечером.

Согласно официальной версии, Бутусов отказался работать из-за разногласий с ведомством, которое не будет выполнять требования режиссера. По словам самого Бутусова, он не хочет, чтобы его руководство превращалось в фикцию, поэтому мастер счел нецелесообразным продолжать занимать данную должность.

Представитель Комитета добавил, что Юрий Бутусов уже прекратил рабочие отношения с театром и забрал трудовую книжку. Такое решение художественного руководителя стало неожиданностью для ведомства, так как по мнению сотрудников, они всегда шли навстречу творческой личности.

Напомним, что Юрий Бутусов трудился в качестве главного режиссера в театре имени Ленсовета с 2011 года. Под его управлением организация не раз становилась лауреатом престижных конкурсов “золотой софит” и “Золотая маска”. С конца ноября 2017 года Бутусову была предложена новая должность - худрука. Режиссер планировал внести административно-менеджерские изменения в организацию театра, однако, по определенным обстоятельствам, эти планы так и не были реализованы. Бутусов посчитал, что ему препятствовали директор Валерий Градковский и Комитет по культуре.

Фото: сайт театра имени Ленсовета

