Смольный объяснил отказ в похоронах Юрия Бутусова в Комарово

Правительство Санкт-Петербурга разъяснило причины отказа в захоронении праха театрального режиссера Юрия Бутусова на мемориальном кладбище в Комарово. В пресс-службе администрации сообщили, что кладбище имеет закрытый статус, а отсутствие родственных могил и государственных наград у покойного не позволяет удовлетворить ходатайство вдовы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе городской администрации.

Марии Бутусовой предложили провести похороны на Смоленском кладбище, где покоятся известные представители российской культуры, в числе которых Александр Блок, Эдуард Хиль и Алексей Балабанов. Однако семья приняла решение выбрать Кунцевское кладбище в Москве. Церемония пройдет 21 сентября в полдень.

Мария Бутусова отметила, что ей не удалось добиться захоронения в Петербурге, и поблагодарила за помощь коллег и друзей мужа. Она отдельно выразила признательность Константину Хабенскому, Наталье Виноградовой и министру культуры Ольге Любимовой.

Юрий Бутусов получил широкую известность после постановки "В ожидании Годо" в 1996 году, удостоенной премии "Золотая маска" и отмеченной за режиссуру на фестивале "Рождественский парад". С 2011 по 2018 год он возглавлял Театр имени Ленсовета, а позднее стал главным режиссером Театра имени Вахтангова. В последние годы постановщик работал за рубежом, в том числе в Вильнюсе.

Фото: Государственный Академический Театр имени Евгения Вахтангова