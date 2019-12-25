Петербурженку оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбительные комментарии в соцсети

В ходе судебного заседания Акимова признала факт публикации комментариев и не оспаривала обвинения.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по административному делу в отношении Нины Акимовой. Женщину привлекли к ответственности за нарушение статьи 20.3.1 КоАП РФ (унижение человеческого достоинства).

Согласно материалам дела, Акимова опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" ряд оскорбительных комментариев, направленных против сторонников президента России Владимира Путина. В своих сообщениях она использовала резкие выражения, которые, по заключению экспертов, содержали признаки унижения достоинства группы лиц, выделенной по признаку их политических взглядов.

В ходе судебного заседания Акимова признала факт публикации комментариев и не оспаривала обвинения. Она пояснила, что хотела выразить своё мнение о текущих событиях и донести до власти недовольство граждан. Однако женщина признала, что её высказывания были излишне резкими и их следовало оформить в более корректной форме.

Суд назначил Акимовой наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv