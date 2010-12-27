Георгий Муа: "Увольнение Бутусова - начало регресса для Театра имени Ленсовета"

Создатель "Театральной вешалки" прокомментировал заявление Константина Сухенко об увеличении конкурентноспособности Театра имени Ленсовета.

Piter.tv продолжает следить за конфликтом между бывшим художественным руководителем Театра имени Ленсовета Юрием Бутусовым и председателем Комитета по культуре Константином Сухенко. Накануне мы опубликовали материал с развернутым комментарием члена экспертного совета премии "Золотая Маска" Жанной Зарецкой. Театральный критик заявила, что петербургские чиновники целенаправленно ограничивали свободу творчества Юрия Бутусова и его возможности управления театром.

Сегодня, 21 марта, редакция обратилась за комментарием к создателю популярного сообщества “Театральная вешалка” Георгию Муа. По его мнению, позиция Константина Сухенко имеет немало "слабых мест".

Открытое письмо самого Бутусова, ведущего молодого артиста театра Сергея Волкова, информация от театральных источников... все это позволяет говорить о том, что все инициативы режиссера были блокированы директором театра господином Градковским, на письма Бутусова в Комитете не реагировали. Теперь Сухенко заявляет, что Театр имени Ленсовета должен стать классическим. Опирается глава Комитета на то, что так театр сможет стать более конкурентноспособным. Совершенно непонятно, как один человек может определять репертуарную политику, не имея отношения к самому театру. Георгий Муа, создатель сообщества “Театральная вешалка”

Театрал замечает, что неизвестно, на каких сведениях Константин Сухенко основываается, высказываясь о нехватке конкурентоспособности Театра имени Ленсовета на данный момент. Театр стабильно собирает аншлаги. Постановки Бутусова не только регулярно номинируются на главные театральные премии города и страны, но и получают эти награды. Также труппа с успехом ездит на гастроли в регионы.

Причина в том, что господин Сухенко бесконечно далёк от театра, и, если он не понимает эстетику Бутусова, значит можно не способствовать дальнейшему развитию театра в заданном им направлении? Можно закрыть глаза на мнение и желание 45 артистов труппы работать с Бутусовым, игнорировать письма критиков, акции зрителей! Георгий Муа, создатель сообщества “Театральная вешалка"

По мнению тетрала, петербургские чиновники предлагают Театру имени Ленсовета советский путь развития, когда чиновник мог по своей воле и вкусу снимать людей и диктовать репертуар. Однако, Георгий Муа напоминает, что “классический” театр тогда не был интересен публике: наблюдались проблемы с заполняемостью зала, несущественное упоминание премьер в СМИ и отсутствие гастрольной жизни.

В управленческом вопросе Георгий Муа согласился с нашим прошлым экспертом - Жанной Зарецкой. Как и театральный критик, он считает недопустимым ситуацию, при которой директор театра не помогает режиссеру, а держит его под контролем.

Такого нет ни в МДТ, ни в БДТ, ни в ведущих театрах Москвы. Уход Бутусова - это начало краха театра, огромный удар по судьбам артистов и зрителей. Непонятно, возможно ли возвращение Юрия Николаевича, но однозначно одно, если нет, то на его место должен придти маститый, большой мастер, уровня Крымова, а не режиссёр из “Русской Антрепризы” имени Андрея Миронова, на которую ориентируется Сухенко Георгий Муа, создатель сообщества “Театральная вешалка"

Георгий Муа отметил, что Театр "Русская Антреприза", указанный председателем Комитета по культуре Санкт-Петербурга в качестве образца для развития, не является ведущим ни во всероссийском, ни в городском масштабе. В то же время под руководством Юрия Бутусова Театр имени Ленсовета находился на пути развития театра с международным уровнем.

Фото: Вконтакте/Георгий Муа