Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Авиакомпания намерена получит компенсацию в 25 млн рублей.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways хочет в судебном порядке взыскать с России неустойку за запрещенные перелеты. Воздушный перевозчик надеется получить 25 миллионов долларов из-за "необоснованного приостановления" рейсов между Россией и Грузией. Такие сведения предоставил генеральный директор компании Роман Бокерия.

Формальной причиной запрета была претензия министерства транспорта РФ, якобы у Georgian Airways есть задолженность перед российской аэронавигационной службой в размере $800 тысяч, а также будто компания не удовлетворяет требованиям программы авиационной безопасности объяснил спикер

На самом деле авиакомпания не имеет никакого долга перед российскими коллегами. Они добавили, что как иностранному перевозчику им приходится платить в три раза больше, чем местным операторам полетов. Однако это не стало причиной для возникновения задолженности перед аэронавигационной службой России.

Это противоречит и существующему межгосударственному соглашению между Грузией и Россией комментирует проблему спикер

Бокерия напомнил, что Georgian Airways находится на международном рынке уже 27 лет и ни разу не возникали сомнения в безопасности рейсов ни у одного государства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Грузии оценили ущерб от потери российских туристов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

