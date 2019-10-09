В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

За два месяца страна недополучила 113 миллионов долларов в сфере туризма.

Грузия за 2 последних месяца потеряла около 113 миллионов долларов из-за запрета полетов из России. Об этом заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили. По словам спикера, россияне по-прежнему остаются самыми частыми туристами в стране.

Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла $57 млн, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила $56 млн прокомментировала эксперт

С января по сентябрь более 1,2 млн россиян посетили Грузию.Это на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

За первый квартал 2019 года страна получила прибыль от отрасли туризма в размере 1,5 млрд долларов. Этот показатель на 7% выше, чем за аналогичный период в 2018 году. После россиян самыми частыми путешественниками в Грузии становятся азербайджанцы и армяне.

Ранее Piter.tv писал о заявлении члена Госдумы: на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией можно рассчитывать в ближайшее время.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Boeing