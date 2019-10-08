Госдума: на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией можно рассчитывать в ближайшее время

Конкретных сроков политик не назвал.

На восстановление авиасообщения между Россией и Грузией можно рассчитывать в ближайшее время.Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы Леонид Калашников после встречи с оппозиционной партией "Альянс патриотов Грузии". Однако конкретных сроков возвращения рейсов дипломат не назвал.

Ранее Россия призвала власти Грузии обезопасить перелеты туристов между странами. В последнее время угроз для путешественников в Грузии не наблюдается.

Мы видим, в последнее время эксцессов таких в Грузии нет, но и при этом политики должны проявить свою волю, в том числе и новые политики, которые приходят, сделать какие-то в этой связи заявления. Просто так не происходит ничего объяснил спикер

Напомним, что обострение конфликта произошло в Тбилиси после протеста грузин против делегации России. Наши соотечественники принимали участие в конференции православия. В июне столицу Грузию захватили массовые протесты. В связи с нестабильной обстановкой в стране перевозки пассажиров были приостановлены с 8 июля.

Ранее Piter.tv писал о том, что оскорбивший Путина грузинский журналист Габуния даст показания в Генпрокуратуре.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The Touring Experience