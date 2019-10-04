Оскорбивший Путина грузинский журналист Габуния даст показания в Генпрокуратуре

В ведомстве расследуют дело, связанное с хищением средств телеканала.

Бывшего ведущего телеканала"Рустави-2", оскорбившего президента России Владимира Путина, Георгия Габуния вызвали в Генпрокуратуру Грузии. Мужчина даст показания по делу о хищении денежных средств телекомпании.

Помимо похищения денег допрос по делу связан жестко оскорбил главу российского государства, но и "прошелся" по памяти его покойных родителейс расследованием о превышении служебных полномочий против законных интересов "Рустави-2". Ранее показания дали бывший глава информационной службы канала Георгий Лаперашвили и бывший телеведущий Заал Удумашвили.

Одним из фигурантов дела является бывший гендиректор Ника Гварамия. Она обвиняется в краже более 2 млн долларов.

Напомним, в июле 2019 года Габуния в эфире своей авторской программы оскорбил главу российского государства и его покойных родителей. Позже телеканал отстранил его от работы.

Видео: Рустави ТВ

Фото: Kakhi Bilanishvili