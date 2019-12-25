Генштаб России заявил о разработке средств нейтрализации ПРО США

Валерий Герасимов объяснил, какие новые угрозы существуют около госграниц России.

Генеральный штаб Вооруженных сил России заявил о разработке средств нейтрализации угрозы американской глобальной противоракетной системы. С соответствующим заявлением к коллегам обратился генерал Валерий Герасимов. Он выступил в рамках Девятой Московской конференции, посвященной проблемам международной безопасности.

Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

Эксперт уточнил, что ПРО США уже развернуты на территории Европы, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее Москва неоднократно уведомляла партнеров из Вашингтона о недопущении размещения таких установок около российских государственных границ. Также эксперты полагают, что Пентагон готов к разработке ракет средней дальности полета, что создаст новую угрозу для территории и инстраструктуры РФ.

В Белоруссии присутствие войск США в Германии и Италии назвали оккупацией.