Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии

Йенс Столтенберг заявил, что дата передислокации американских войск из ФРГ не определена.

Генеральный секретарь НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии. Об этом Йенс Столтенберг рассказал в рамках видеоконференции Германского института GIGA. Специалист объяснил, что военные из СШа не смогут быстро покинуть территорию ФРГ. По словам эксперта, процесс связан не только с передислокацией солдат, но также и с перемещением их семей.

Никаких решений пока не было принято относительно того, как реализовывать такое намерение о выводе части контингента. И я, как генсек НАТО, не могу спекулировать информацией относительно даты Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

В Альянсе напомнили, что многие американские военные проживали в Германии на постоянной основе. НА данный момент НАТО не согласовало план вывода войск из страны. Столтенберг не может ответить на вопрос о том, будут ли солдаты сначала переправлены в США, а уже оттуда в перераспределены в Европу.

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