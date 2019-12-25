Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией

Йенс Столтенберг призвал не бояться говорить с Москвой.

Генеральный секретарь НАТО призвал вести диалог с Россией. Об этом Йенс Столтенберг заявил во время видеоконференции германского института GIGA. Эксперт напомнил коллегам, что общение является лучшим путем для союзников Североатлантического альянса.

Йенс Столтенберг отметил, что имеет большой опыт сотрудничества с Россией в Норвегии. Он считает, что не стоит бояться разговаривать с Москвой.

И мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией. Россия - наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Специалист добавил, что если Россия захочет противостоять альянсу, то НАТО будет готово ответить. Однако если "Россия изменит поведение" и перейдет к диалогу, то альянса также будет к этому готов.

Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии.