Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО призвал вести диалог с Россией. Об этом Йенс Столтенберг заявил во время видеоконференции германского института GIGA. Эксперт напомнил коллегам, что общение является лучшим путем для союзников Североатлантического альянса.
Йенс Столтенберг отметил, что имеет большой опыт сотрудничества с Россией в Норвегии. Он считает, что не стоит бояться разговаривать с Москвой.
И мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией. Россия - наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
Специалист добавил, что если Россия захочет противостоять альянсу, то НАТО будет готово ответить. Однако если "Россия изменит поведение" и перейдет к диалогу, то альянса также будет к этому готов.
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