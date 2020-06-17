Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны альянса не планируют размещение новых наземных ядерных ракет в Европе.

Страны НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ. Об этом стало известно на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции министров обороны.

Недавно Министры обороны государств НАТО обсудили усиление ракетно-ядерного вооружения в России и решили ответить на них. Вооружение стран альянса пополнят самолётами пятого поколения и новыми средствами ПВО. Также НАТО рассматривает проведение новых учений. Столтенберг подчеркнул, что альянс начнет чаще обмениваться опытом и начнет усиливать свои военные возможности.

Отдельные решения в рамках этого пакета секретны, однако я могу сказать, что ряд стран альянса инвестировали дополнительные средства в новые воздушные и противовоздушные возможности. - Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Соловьев прокомментировал реакцию "Современника" на ДТП с Ефремовым.

Видео: Youtube/NATO News