Генпрокурор США поручил расследовать возможные нарушения на выборах

Результаты расследования должны быть представлены до 8 декабря.

Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные нарушения на выборах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы министерства юстиции.

По его словам, расследование должно начаться, если есть заслуживающие доверия утверждения о том, что в ходе голосования наблюдались нарушения, которые могли повлиять на результаты выборов в штате.

Результаты расследования должны быть представлены до 8 декабря.

Ранее штаб Байдена направил запрос в Белый дом о признании его избранным президентом США.

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