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Штаб Байдена направил запрос в Белый дом о признании его избранным президентом США

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От этого зависит национальная безопасность США и экономические интересы страны.

Штаб Байдена направил запрос в Белый дом о признании его избранным президентом США. Об этом сообщает Fox News.

В документе написано, что победа получила "независимое подтверждение". В связи с эти штаб просит признать Джо Байдена президентом страны, а Камалу Харрис — вице-президентом. Подчёркивается, что от готовности федерального правительства спокойно и в срок передать власть, выполнив волю американского народа, зависит национальная безопасность США и экономические интересы страны.

Ранее Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США.

Видео: YouTube / BBC News

Теги: байден, выборы президента сша, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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