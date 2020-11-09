От этого зависит национальная безопасность США и экономические интересы страны.

Штаб Байдена направил запрос в Белый дом о признании его избранным президентом США. Об этом сообщает Fox News.

В документе написано, что победа получила "независимое подтверждение". В связи с эти штаб просит признать Джо Байдена президентом страны, а Камалу Харрис — вице-президентом. Подчёркивается, что от готовности федерального правительства спокойно и в срок передать власть, выполнив волю американского народа, зависит национальная безопасность США и экономические интересы страны.

Ранее Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США.

Видео: YouTube / BBC News