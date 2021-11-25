Генпрокурор России: Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту

Игорь Краснов не считает уголовное дело против депутата политическим.

Генеральный прокурор России заявил о том, что представитель КПРФ, депутат Валерий Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту. Представитель надзорного ведомства напомнил на пленарном заседании депутатам о том, что политик имеет более чем 20-летний стаж охоты. Он состоит в областном сообществе с 1999 года, поэтому не мог не знать о необходимости получения разрешения на отстрел животных, а также покупки путевки у местного охотхозяйства. Ни одно из этих двух условий депутат не выполнил.

Благодаря СМИ этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным. Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. Хотя и не оставил надежду избежать ответственности. Ни о какой политической подоплеке здесь речи быть не может. Игорь Краснов, генеральный прокурор России

Краснов напомнил, что Рашкин пытался ввести правоохранительные органы в заблуждение в момент задержания. Преступление совершено 29 октября на территории Саратовской области. Полиция задержала политика с тушей лося в багажнике его личного автомобиля. Рашкин заявил о том, что нашел труп зверя в лесу и решил забрать его домой. Недалеко от места происшествия оперативники нашли шкуру животного и другие его части.

Жириновский "проводил в последний путь" Рашкина.

Фото и видео: Госдума России

