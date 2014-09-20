Жириновский "проводил в последний путь" Рашкина

Депутат Госдумы оценил возможное возбуждение уголовного дела против коллеги из КПРФ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский "проводил в последний путь" в иносказательном смысле признавшегося в убийстве лося коллегу по Государственной Думы Валерия Рашкина. Политик прокомментировал обвинение представителя КПРФ в незаконной охоте и убийстве лося. Ролик с пресс-подходом к журналистам опубликован в Telegram-канале URA.RU.

Мы будем помнить дела, связанные с нарушением порядка в нашей стране, с недобрыми помыслами, которыми вы руководствовались всю сознательную жизнь. Прощайте, Валерий Федорович. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Напомним, что российский парламентарий Валерий Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого правоохранительные органы обнаружили в конце октября в его личном автомобиле. В видеообращении к подписчикам он описал обстоятельства той роковой ночи. Инцидент произшел 29 октября.

Зюганов назвал местью партии ситуацию с лишением неприкосновенности Рашкина.

Фото и видео: Telegram / URA.RU