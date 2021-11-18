Зюганов назвал местью партии ситуацию с лишением неприкосновенности Рашкина

В КПРФ прокомментировали обвинения в адрес депутата.

Глава коммунистической партии Геннадий Зюганов назвал местью в отношении КПРФ ситуацию с лишением неприкосновенности депутата Валерия Рашкина. Такое мнение парламентарий высказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Спикер уточнил, что его интересует только правда. Он напомнил, что Рашкина в охоту позвали друзья. При этом Зюганов объяснил, что каждый раз перед таким мероприятиему команды должны быть соответствующие лицензии.

Просто сводят счеты с партией, которая набрала много голосов. Он на эту охоту 20 лет ходил к своим друзьям. Я не вижу никакой необходимости прокурору приезжать и просить о снятии неприкосновенности. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Зюганов рассказал, что не видит необходимости в снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина, так как тот не скрывается от следствия, а также готов давать показания стороне обвинения.

Депутат Рашкин признался в убийстве лося.

Фото и видео: радиостанция "Комсомольская правда"

