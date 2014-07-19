Депутата Рашкина могут лишить неприкосновенности на следующей неделе

В конце прошлого месяца парламентария заподозрили в незаконной охоте.

Депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин, который был задержан по подозрению в незаконной охоте, может быть лишен неприкосновенности. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Государственной думе.

Действующая в настоящее время депутатская неприкосновенность не позволяет возбудить в отношении Рашкина уголовное дело.

Ожидается, что представление Генеральной прокуратуры поступит в палату парламента в начале следующей недели. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что заседание о снятии неприкосновенности с Рашкина будет назначено незамедлительно, если поступит обращение генпрокурора.

Напомним, Валерия Рашкина задержали в конце октября в Саратовской области с тушей лося в багажнике его личного автомобиля. Депутата обвинили в незаконной охоте. Сам он заявил, что обнаружил тушу во время прогулки по лесу и решил взять ее с собой. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее суд вынес приговор по делу о гибели людей в затопленном хостеле Перми.

Фото: Госдума