Депутата Рашкина могут лишить неприкосновенности на следующей неделе

Депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин, который был задержан по подозрению в незаконной охоте, может быть лишен неприкосновенности. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Государственной думе.
Действующая в настоящее время депутатская неприкосновенность не позволяет возбудить в отношении Рашкина уголовное дело.
Ожидается, что представление Генеральной прокуратуры поступит в палату парламента в начале следующей недели. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что заседание о снятии неприкосновенности с Рашкина будет назначено незамедлительно, если поступит обращение генпрокурора.
Напомним, Валерия Рашкина задержали в конце октября в Саратовской области с тушей лося в багажнике его личного автомобиля. Депутата обвинили в незаконной охоте. Сам он заявил, что обнаружил тушу во время прогулки по лесу и решил взять ее с собой. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета России.
Ранее суд вынес приговор по делу о гибели людей в затопленном хостеле Перми.
Фото: Госдума
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