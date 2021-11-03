Дело Рашкина о незаконной охоте передали в центральный аппарат СК

Дело депутата от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Инцидент произошел в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. Проводившие совместные с правоохранителями рейды сотрудники СК нашли автомобиль Рашкина. В багажнике транспортного средства были обнаружены части туши лося. На депутата подали заявление по подозрению в незаконной охоте.
По словам Петренко, продолжается допрос свидетелей, подтвердивших местонахождение Рашкина в районе места происшествия. Также проводится исследования видеозаписей.
Ранее в Свердловской области обстреляли машину врача реанимации.
Видео: Следственный комитет Российской Федерации
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