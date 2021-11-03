Дело Рашкина о незаконной охоте передали в центральный аппарат СК

Продолжается допрос свидетелей, подтвердивших местонахождение депутата в районе места происшествия.

Дело депутата от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. Проводившие совместные с правоохранителями рейды сотрудники СК нашли автомобиль Рашкина. В багажнике транспортного средства были обнаружены части туши лося. На депутата подали заявление по подозрению в незаконной охоте.

По словам Петренко, продолжается допрос свидетелей, подтвердивших местонахождение Рашкина в районе места происшествия. Также проводится исследования видеозаписей.

Ранее в Свердловской области обстреляли машину врача реанимации.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации