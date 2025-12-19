Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении на убийство депутата Матвеева

Приговор по резонансному делу был вынесен 29 декабря.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Самарской области предоставить детальный доклад по уголовному делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как уточняется, главе ведомства необходимо доложить о результатах расследования, собранной доказательной базе и мотивировочной части приговора, который был вынесен 29 декабря 2025 года. Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил в зале заседаний.

Инцидент, ставший основанием для дела, произошёл 18 июля 2024 года в Самаре. Депутат Матвеев и его водитель попытались остановить драку между тремя мужчинами и местными жителями, после чего сами подверглись нападению. Злоумышленники нанесли им удары палками и камнем. Первоначальное дело о хулиганстве по поручению Бастрыкина было переквалифицировано на покушение на убийство.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бастрыкин поможет обратившейся к Путину обманутой дольщице, купившей квартиру в Ленобласти.

Фото: Следственный комитет РФ