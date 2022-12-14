Бастрыкин поможет обратившейся к Путину обманутой дольщице, купившей квартиру в Ленобласти

Бастрыкин особо акцентировал внимание на важности предоставления полных сведений о развитии ситуации и мотивах обращения пострадавшей стороны.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился направить руководству следственного управления СК по Ленинградской области задание подготовить отчёт о продвижении следствия по делу, касающемуся ущемления прав покупательницы квартиры во Всеволожске. Основанием для поручения послужило выступление потерпевшей на встрече с президентом страны в режиме прямой трансляции.

Женщина сообщила, что строительная организация сняла деньги с депозитного счёта на приобретение недвижимости, однако жилой дом до настоящего времени не достроен и не передан владельцам квартир. Застройщик использовал эскроу-счёт для финансирования строительства, но нарушил обязательства по срокам передачи объекта, параллельно возникли трудности с подведением инженерных коммуникаций. Судебные органы признали факты противоправных деяний и возбудили уголовное дело по статьям 159 ("мошенничество") и 293 ("халатность") УК РФ.

Бастрыкин особо акцентировал внимание на важности предоставления полных сведений о развитии ситуации и мотивах обращения пострадавшей стороны. Центральное управление Следственного комитета приняло случай под личный контроль руководства.

Как выяснил 78.ru, женщину зовут Анастасия, и она проживает не в Ленинградской области, а в Тюмени. Она приобрела квартиру в жилом комплексе "А-101 Всеволожск" с целью будущего проживания своих детей, которым сейчас 2 и 4 года соответственно. Предполагалось, что дети смогут проживать в этой квартире, если решат поступать в учебные заведения Петербурга.

Покупка осуществлялась в рамках программы семейной ипотеки с использованием первоначального взноса, предоставленного самим застройщиком. Сама Анастасия полагает, что её положение не столь плачевно, ведь она живёт далеко от стройплощадки и потребности в жилье в ближайшем будущем не испытывает.

