Путин ответил женщине, рассказавшей о проблеме со строительством дома во Всеволожске

Более 2 млн сообщений было получено в рамках ежегодной программы "Итоги года с Владимиром Путиным", прошедшей 19 декабря в гибридном формате. Среди них прозвучали вопросы и обращения, связанные с Ленинградской областью.

Обманутая дольщица Анастасия затронула распорстраненную проблему, обратив внимание на трудности, возникшие при строительстве дома во Всеволожске. Она отметила, что строительная компания получила финансирование с эскроу-счета, однако систематически откладывала завершение строительных работ, возникли затруднения с подключением коммуникаций. Позже покупателям объявили, что здание введено в эксплуатацию, но вскоре последовало новое уведомление о перенесении сдачи объекта на апрель 2026 года.

Президент согласился, что подобные случаи нарушений действительно существуют, выразив обеспокоенность задержками в завершении строительства и проблемами с подключением домов к коммуникациям. Путин потребовал усилить надзор за деятельностью застройщика и призывал Правительство России не пролонгировать срок действия моратория на штрафы для строительных компаний, введённый в период пандемии COVID-19 в целях поддержки отрасли. Мораторий, принятый ранее решением властей, закончится в конце текущего года.

Попрошу правительство мораторий не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя. Мы в своё время принимали и решения по эскроу-счетов для того, чтобы защитить интересы граждан. И нужно к этому вернуться. Вернёмся и сделаем. Владимир Путин, президент РФ

