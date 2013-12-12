По данным следствия, житель Краснокамского района нелегально выловил порядка семи тысяч раков.

В Башкортостане задержали подозреваемого в незаконном вылове раков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель Краснокамского района нелегально выловил порядка семи тысяч раков. Он использовал 15 раколовок. Полицейские задержали подозреваемого и выпустили раков в естественную среду обитания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА