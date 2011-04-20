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В Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

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Фигуранты организовали незаконное пребывание на территории РФ более чем 130 иностранных граждан.

В Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, трое злоумышленников подыскивали приезжих, уклонявшихся от миграционного контроля, и за денежное вознаграждение предлагали им помощь в урегулировании правового статуса. Они незаконно изготавливали бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина и миграционные карты.

Фигуранты организовали незаконное пребывание на территории РФ более чем 130 иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области задержали подростков, которые кидали камни в поезда.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, ирина волк, мвд россии, москва, организация незаконной миграции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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