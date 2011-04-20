В Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным следствия, трое злоумышленников подыскивали приезжих, уклонявшихся от миграционного контроля, и за денежное вознаграждение предлагали им помощь в урегулировании правового статуса. Они незаконно изготавливали бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина и миграционные карты.
Фигуранты организовали незаконное пребывание на территории РФ более чем 130 иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Самарской области задержали подростков, которые кидали камни в поезда.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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