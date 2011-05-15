С несовершеннолетними проведены профилактические беседы, в ходе которых они признали свою вину.

В Самарской области задержали подростков, которые кидали камни в поезда. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, на станции Жигулевск подростки раскладывали на рельсах камни, ж/д костыли и автомобильные покрышки. В одном из случаев школьники повредили стекло пассажирского вагона, бросив в него камни. Оперативники установили участников одной из групп. Ими оказались дети в возрасте от 9-ти до 12 лет.

Позже сотрудники полиции установили еще несколько групп хулиганов на других станциях. С несовершеннолетними проведены профилактические беседы, в ходе которых они признали свою вину. На их родителей составлены протоколы.

Ранее мы сообщали, что в Томске уличили нескольких владельцев хостелов в организации незаконной миграции.

Видео: УМВД по Самарской области