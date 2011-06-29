Депутат Рашкин признался в убийстве лося

Парламентарий рассказал о случае, произошедшем в конце октября.

Российский депутат от партии КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося. Он записал видеообращение, в котором рассказал об инциденте, который произошел в конце октября. Тушу животного в багажнике автомобиля нашли правоохранительные органы. Парламентарий объяснил, что поехал в Саратовскую область ради отдыха, так как до этого шел длительный избирательный цикл. На месте его ждали друзья. Политик настаивает на том, что не употреблял алкогольные напитки, а только пил чай и перекусил.

Депутат пояснил, что ему предложили порыбачить и поохотиться. Рашкину объяснили, что имеются все необходимые для этого разрешения. Политик взял с собой бинокль и охотничий карабин. Он заметил животное на опушке леса и предположил, что это кабан.

Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня. Валерий Рашкин, депутат РФ

Политик дважды выстрелил в зверя, которым оказался лось. Вместе с другом он разделал животное и погрузил в машину. Позже автомобиль заглох, на помощь Рашкину вышла группа людей, которая попросила осмотреть транспортное средство. Они потребовали объяснить у водителя, откуда тот взял мясо. Тогда Рашкин узнал, что охотиться на данной территории на лося запрещено.

Депутата Рашкина могут лишить неприкосновенности на следующей неделе.

Фото: Госдума РФ