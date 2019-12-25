Мужчину обвинили в передаче "сотруднику ГРУ" секретных файлов о территории Бундестага.

Генпрокуратура Германии обвинила немца в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщается в письме инстанции, распространенном 25 февраля. Надзорное ведомство полагает, что мужчина работал на компанию, которая специализировалась на ремонте приборов замера территории. Один заказ подразумевал использование оборудования на земельном участке, находящемся под управлением Бундестага. При этом фигурант расследования имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории.

В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о территориях Бундестага Германии российским спецслужбам. Генпрокуратура ФРГ

Известно, что подозреваемый отправил файл на носитель информации, а затем передал его российскому дипломату в Берлине. В пресс-релизе Генпрокуратуры утверждается, что представитель посольства РФ работал на ГРУ. Обвинения в отношении мужчины предъявлены 12 февраля текущего года.

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