Германия отреагировала на отказ компаний от работы с "Северным потоком-2"

Позиция Германии по санкциям известна — они их отрицают.

Германия отреагировала на отказ некоторых немецких и американских компаний от работы с "Северным потоком-2". Об этом сообщают "РИА Новости".

Это, конечно, всегда решение компаний. Штеффен Зайбер, представитель правительства ФРГ

Он отметил, что позиция Германии по санкциям известна — они их отрицают. По его словам, правительству ФРГ важно, чтобы страной транзитёром газа в Европу оставалась Украина.

Ранее россияне назвали самые желанные страны после открытия границ.

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