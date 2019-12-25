Германия отреагировала на отказ компаний от работы с "Северным потоком-2"

Германия отреагировала на отказ некоторых немецких и американских компаний от работы с "Северным потоком-2". Об этом сообщают "РИА Новости".
Это, конечно, всегда решение компаний.
Штеффен Зайбер, представитель правительства ФРГ
Он отметил, что позиция Германии по санкциям известна — они их отрицают. По его словам, правительству ФРГ важно, чтобы страной транзитёром газа в Европу оставалась Украина.
Ранее россияне назвали самые желанные страны после открытия границ.
Фото: pixabay.com
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