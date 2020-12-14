Мааc: ЕС нуждается в диалоге с Россией по решению международных конфликтов

Главы МИД ЕС обсудят, нужно ли вводить новые санкции против РФ из-за ареста Алексея Навального.

Евросоюз нуждается в диалоге с Россией по решению международных конфликтов. Об этом журналистам сообщил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас. Чиновник сделал соответствующее заявление во время прибытия на встречу с коллегами в Брюсселе.

Чиновник подчеркнул, что ЕС следует искать пути для конструктивного диалога с Москвой несмотря на произошедшее с Алексеем Навальным. Однако вопрос задержания российского оппозиционера будет поднят на заседании глав МИД ЕС. Партнеры определят, нужно ли вводить новые антироссийские санкции из-за данной ситуации.

Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией...Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты. Хайко Маас, глава МИД Германии

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