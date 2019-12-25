Генерал США призвал разместить гиперзвуковое оружие в АТР и зоне Индийского океана

Кеннет Уилсбэк заявил, что хочет иметь на вооружении гиперзвуковые ракеты.

Генерал США призвал разместить гиперзвуковое оружие в Азиатско-Тихоокеанского региона и зоне Индийского океана. Об этом во время брифинга с журналистами заявил командующий ВВС страны по региону Тихого и Индийского океанов Кеннет Уилсбэк.

Вы, вероятно, слышали о гиперзвуковых вооружениях. Меня они очень интересуют. Я хочу гиперзвуковые вооружения...Эти вооружения перемещаются с такой скоростью, они покрывают такое огромное расстояние, что чрезвычайно сложно от них защищаться Кеннет Уилсбэк, американский генерал

По словам представителя Пентагона, Вооруженные силы США разрабатывают несколько программ по гиперзвуковому оружию. Он добавил, что оборонное ведомство находится на пути к созданию соответствующее вооружения в планах закупок. Однако эксперт добавил, что на данный момент рано говорить о том, какие конкретно разрабатываемые вооружения будут отвечать его требованиям.

Пентагон не усматривает признаков подготовки КНДР к военным провокациям.

Фото: Pixabay.com