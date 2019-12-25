Генерал США: ВВС Китая обошли в своем развитии ВКС России

Кеннет Уилсбэк рассказал, что Пекин "обошел Россию".

Генерал США считает, что Военно-воздушные силы Китая обошли в своем развитии Воздушно-космические силы России. Об этом сообщил командующий ВВС США по региону Тихого и Индийского океанов Кеннет Уилсбэк во время интернет-брифинга с журналистами. Корреспонденты спросили у военного о том, какая наибольшая угроза стоит перед Вашингтоном "в плане превосходства в воздухе" сейчас и через 10-20 лет.

Мы видели беспрецедентное продвижение вперед китайских вооруженных сил, особенно в последние 10 лет. Они вложили много средств, сильно улучшились, украли некоторый интеллектуальный капитал на Западе. И они проделали солидную работу, особенно с ВВС...Я их рассматриваю как идущего впереди, если речь заходит о противниках Кеннет Уилсбэк, американский генерал

Журналисты попросили эксперты уточнить, действительно ли он считает, что Пекин обошел Москву по развитию ВВС или речь идет о разных категориях. Уилсбэк ответил, что действительно уверен, что Китай обошел Россию. Он добавил, что Москва обладает значительным потенциалом.

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