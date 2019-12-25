Пентагон: сокращение войск в Афганистане и Ираке не повлияет на борьбу с террором

Кристофер Миллер прокомментировал частичный вывод войск США из Ближнего Востока.

Пентагон: сокращение контингента в Афганистане и Ираке не повлияет на борьбу с террором. Об этом на брифинге с журналистами заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер. Чиновник уточнил, что уменьшение числа военнослужащих на Ближнем Востоке в январе 2021 года не скажется на борьбе с терроризмом в регионе.

ВС США привержены обеспечению защиты и безопасности нашего народа, единомышленников и партнеров по всему миру....Если силы террора, нестабильности и ненависти начнут прицельную кампанию по срыву наших усилий, то мы готовы задействовать все возможности, чтобы помешать им Кристофер Миллер, и.о. главы Пентагона

Чиновник выразил благодарность партнерам из НАТО, которые проводили тренировки и консультации сил безопасности Ирака и Афганистана. Он также поблагодарил 80 партнеров из коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России). По словам Миллера, США удалось разрушить халифат, а Вашингтон гарантирует, что боевики не смогут захватить плацдарм для нападения.

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